„Blues Company“ live bei Kleinkunsttagen

Vier Tage Programm in der LOK – Noch sind Karten zu haben

brilon-totallokal: Das Team der BWT-Brilon Kultour hat gemeinsam mit der Stadtbibliothek und der „LOK“ die Briloner Kleinkunsttage wieder ins Leben gerufen. Start ist bereits am Donnerstag (30. März 2017, 20 Uhr) mit dem Poetry Slam. Der 1. Briloner Dichter- und Poetenwettstreit verspricht wortgefüllte Kleinkunst – kurzfristige oder auch spontane Anmeldungen sind möglich. Am Freitag (31. März 2017, 20 Uhr) ist die „Blues Company“ zu Gast und wagt den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Diese BluesNIGHT verwandelt den „Alten Bahnhof“ in eine urige Blues-Bar und zählt nicht nur bei Brilonern schon jetzt zu den Geheimtipps für diese Spielzeit.

Samstag (1. April 2017) heißt es dann zum fünften Mal „LOKomedy“. Den Abschluss bildet am Sonntag (2. April 2017 von 10 bis 14 Uhr) der Jazz-Brunch mit Pianist Ulrich Kramm. Erstklassige Jazzklänge bei einem reichhaltigen und außergewöhnlichen Brunchbuffet mit Köstlichkeiten von Dreyer’s Menu- und Buffetservice und dem „Genuss-Truck“ bilden das schmackhafte Finale der reaktivierten Kleinkunsttage in Brilon.

Kartenvorverkauf für alle vier Veranstaltungen in Brilon bei „Die Schatzkiste“ (Stefan Scharfenbaum) und im Tourismusbüro der „BWT“ (Derke Str. 10) – Online: www.ticket-regional.de

Bildunterschrift: Die „Blues-Company“ ist am 31. März 2017 live in der „LOK“.

