Brilon: Plattdeutsche Runde in St. Engelbert

Brilon-Totallokal: „Kuiern beim Köppken Kaffee“

brilon-totallokal: Zur ersten plattdeutschen Runde in 2017 laden die Mitglieder des Arbeitskreises Mundartpflege im Briloner Heimatbund am Donnerstag, 6. April, um 15 Uhr, zu einem geselligen plattdeutschen Nachmittag im Café CariTasse im Seniorenzentrums St. Engelbert ein. „Herzlich eingeladen sind, neben den Bewohnern des St. Engelberts, auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger“, betont Franz Schrewe vom Arbeitskreis Mundartpflege. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung durch Hermann Koch am Akkordeon. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet im Rahmen des Quartiersprojektes „Wir im Engelbert Quartier – Für die Menschen in Brilon“ statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

