Gründermeeting in Brilon

brilon-totallokal: Selbstständigkeit bietet vielen Menschen eine Zukunftsperspektive, die ihnen der Arbeitsmarkt heute oft nicht eröffnen kann. Die Erfolgschancen steigen, wenn die Unternehmensgründung gut geplant und von sachkundigem Rat begleitet wird. Auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Gründern ist hilfreich.

Die IHK bietet daher zusammen mit der Wirtschaftsförderung Brilon und dem Finanzamt ein so genanntes Gründermeeting an. Unternehmer in spe erhalten in einer Informationsveranstaltung wichtige Tipps zum Gründungskonzept, zu finanziellen Fördermöglichkeiten, zur Wahl der Rechtsform, Gewerbeanmeldung, Investitions-, Rentabilitäts- und Liquiditätsrechnung und zum Thema Steuern.

Das nächste Meeting findet statt am 05. April 2017, 14:00 – 17:00 Uhr, Kolpinghaus-Bürgerzentrum, Propst-Meyer-Straße 7, 59929 Brilon. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Interessenten melden sich bitte in der IHK bei Maike Hartz, Telefon (0 29 31) 8 78-1 80, Telefax (0 29 31) 8 78-1 00, E-Mail: hartz@arnsberg.ihk.de an.

