KreisSportBund HSK lädt zur 20. HSK Sportgala in die Olsberger Konzerthalle

brilon-totallokal: Ob Leichtathletik, Judo, Reiten, Ballsportarten, Wintersportarten oder sonstiger Sport – der Hochsauerlandkreis und seine zahlreichen Sportvereine bieten viele Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen und „seine“ Sportart zu finden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, die auch internationale Erfolge vorweisen können, aus dem HSK stammen. Einige von ihnen werden jedes Jahr bei der HSK Sportgala geehrt. So auch am 01. April 2017, wenn der KreisSportBund Hochsauerlandkreis zum Jubiläum in die Olsberger Konzerthalle einlädt.

Zum 20. Mal stehen dann wieder Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften im Mittelpunkt. Kurzum das „‚Who is Who‘ des Sports im HSK“, wie es der stellvertretende Landrat Ferdi Lenze formulierte. Sport sei mehr als die Jagd nach Rekorden, betont er und auch Olsbergs stellvertretender Bürgermeister Karl-Josef Steinrücken freut sich, dass mit der HSK Sportgala und den Wahlen eine Auszeichnung für intensives Training, Erfolge und Leistungen geschaffen wurde. Man schenke somit Sportlern mit Vorbildfunktion Anerkennung. So schreibt auch der Vorsitzender des KreisSportBundes HSK, Günter Martin, der Sportgala eine bedeutende Rolle zu.

Die Abstimmung zur Wahl lief in diesem Jahr erstmals online, erläutert Jens Morgenstern vom KSB im Rahmen der Pressekonferenz in der vergangenen Woche. Dabei seien in der Vorrunde und dem Finale insgesamt über 30.000 Stimmen abgegeben worden.

Wie auch in den vergangenen Jahren werden die herausragenden Sportlerinnen und Sportler an diesem Abend im Vordergrund stehen, doch auch das weitere Programm der Veranstaltung verspricht einige Highlights. Dirk Braun, Sportholzfäller mit zwei Weltrekorden und acht deutschen Meistertiteln, Aeorbic-Künstler, Welt- und Europameister im Rope Skipping und Akrobaten sorgen für ein erstklassiges Unterhaltungsprogramm. Die musikalische Unterhaltung übernimmt erneut die Band Amadeus. Eine Tombola bietet den Gästen die Chance, attraktive Preise zu gewinnen.

Als Ehrengast der 20. HSK Sportgala wird Regierungspräsidentin Diana Ewert erwartet. Durch das Programm führen die Radiomoderatoren Patrick Feldmann und Nicola Collas.

Die Nominierten für die Wahl der Sportlerin des Jahres 2016, des Sportlers des Jahres 2016, der Mannschaft des Jahres 2016 sowie für die Verleihung des Gerd-Winkler-Ehrenpreises 2016 sind:

Stefanie Drescher (BSV Meschede), Julia Altrup (LAC Veltins Hochsauerland), Marie Berghoff (LAC Veltins Hochsauerland), Frederike Hogrebe (TuS Padberg), Helene Krämer (Reiterverein Schmallenberg-Lennestadt), Alina Polplatz (SV Neptun Neheim-Hüsten), Hannah Neise (BSC Winterberg), Diana Peters (Tritus SV Neptun NeheimHüsten / TriFun Hennesee), Lena Vedder (RC Sorpesee)

Matthias Sommer (BSC Winterberg), Felix Griggel (SSV Meschede), Eike Bansen (Borussia Dortmund, Vosswinkel), Jonas Schmidt (SC Neheim), Julian Schwermann (Borussia Dortmund, Endorf), Jochen Drescher (BSV Meschede), Tim Brand (GWD Minden, Sundern), Oliver Ollesch (LAC Veltins Hochsauerland), Jan Hoffmann (Briloner Automobil Club), Justin Moczarski (Skiclub Winterberg), Lukas Kaufmann (SV Neptun Neheim-Hüsten), Eliseo Ibanez Mieles (SV Aegir Arnsberg), Jan Brückner (SB Broistedt / St. Hubertus Brilon), Franz Schlüter (Herdringer TC)

Bobteam Bennet Buchmüller (BSC Winterberg), Fußballherren SC Neheim, Fußballherren SV Hüsten 09, Fußballdamen SV Thülen, Handballherren SG Ruhrtal, Judokas Kodokan Olsberg, Minigolfer MSK Neheim-Hüsten, Volleyballspielerinnen des SSV Meschede

Biathletin Maren Hammerschmidt (Skiclub Winterberg), Golfer Alexander Knappe (Golf Club Paderborner Land, Brilon), Minigolferin Annika Dellmann (MSK Neheim-Hüsten), Radsportteam Team Sauerland NRW p/b Henley & Partners, Rennrodler Robin Geueke und David Gamm sowie Skeletonfahrerin Jacqueline Lölling.

Tickets für die 20. HSK Sportgala gibt es unter der Ticket-Hotline 02904 / 9763250. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr, Einlass bereits um 17.00 Uhr.

Quelle: Annika Schröder

