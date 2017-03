Apothekerin Andrea Hölmer, 25 Jahre in der Adler Apotheke in Brilon!

Brilon-Totallokal: Mit viel Freude an ihrem Beruf hat Andrea Hölmer sich über die Jahre ein großes Fachwissen angeeignet.

brilon-totallokal: „Dieses Wissen und ihre überaus hilfsbereite, ruhige, immer freundliche Art macht sie bei Mitarbeitern und Kunden der Adler Apotheke sehr beliebt“, weiß Apothekerin Sandra Dietrich-Siebert. Viele Stammkunden kennen sie seit 25 Jahren und sie ist ihnen eine wichtige Ansprechpartnerin geworden.

Nach erfolgreichem Abschluss des Pharmazie-Studiums an der Universität Münster erhielt sie ihre Approbation im Juni 1991 und arbeitete zunächst in der Post-Apotheke in Olsberg. Am 1. April 1992 trat sie ihre Stelle als Apothekerin bei Herrn Stolze in der Adler Apotheke an und blieb „ihrer Apotheke“ bis heute treu. Nach der Geburt ihrer Kinder, 1994 und 1998, hat Frau Hölmer eine kurze Erziehungsauszeit von der Apotheke genommen, um dann aber schnell wieder in den Apothekenbetrieb zurückzukehren.

Im Jahr 2000 verkaufte Apotheker Johannes Stolze seine Apotheke an Sandra Dietrich-Siebert. Die Apothekerin übernahm das gesamte Personal und lernte Frau Hölmer schnell als äußerst loyale und freundliche Mitarbeiterin kennen, die dazu eine sehr schnelle Auffassungsgabe besitzt, sodass sie die anstehenden Veränderungen und Neuerungen in der Apotheke sehr schnell verinnerlichte und umsetzte. Gerne übernahm sie die Aufgaben des QM-Beauftragen bei der Einführung des QMS im Jahre 2003 und führt diese bis heute mit größtem Engagement und Sorgfalt durch.

Neben ihren Aufgaben in der Adler Apotheke hat Andra Hölmer sich und auch andere Teammitglieder permanent weitergebildet – so hat sie die Qualifikation „AMTS-Manger“ als eine der ersten Apotheker/innen in Westfalen-Lippe erlangt. Das Kürzel „AMTS“ steht für Arzneimitteltherapiesicherheit. Als AMTS-Managerin überprüft Andrea Hölmer den kompletten Medikationsprozess des Patienten mit dem Ziel, diesen zu optimieren und unerwünschte Arzneimittelereignisse durch Medikationsfehler zu vermeiden.

Besonders schätzt Frau Dietrich-Siebert aber das absolute Vertrauensverhältnis, das zu Andrea Hölmer besteht – „Sie denkt weit voraus, arbeitet absolut eigenverantwortlich, und ich weiß genau, dass sie die Dinge ganz im Sinne des Betriebes löst. Es ist eine große Bereicherung, eine Mitarbeiterin zu haben, die so weitblickend, loyal und freundlich ist wie Frau Hölmer“, sagt Apothekerin Sandra Dietrich-Siebert

„Wir freuen uns, ihr zum 25-jährigen Dienstjubiläum herzlich gratulieren zu dürfen und freuen uns auf die kommenden Jahre.“

Foto: Sabrinity /Quelle: Sandra Dietrich-Siebert

