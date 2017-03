Marianische Sodalität besichtigt Sauerland Milch

Brilon-Totallokal: Computergesteuerten und über Roboter ausgeführten Melkvorgänge…

brilon-totallokal: Vergangenen Montag hat die Marianische Sodalität Brilon mit ca. 25 Mitgliedern die „Sauerland Milch GbR“ in Rösenbeck besucht. In einem interessanten Rundgang über den Hof erklärte Herr Klaucke, studierter Agrarökonom und Mitbegründer des Hofes, die computergesteuerten und über Roboter ausgeführten Melkvorgänge. Mithilfe neuester Technologien auf diesem Bereich kann so eine vielfach verbesserte Haltung der Nutztiere ermöglicht und eine nachhaltigere sowie gewinnbringendere Milchproduktion gewährleistet werden. Der Vorstand der Sodalität bedankte sich herzlich für die ausführliche und sehr informative Führung.

Quelle: Stephan Jätzel

