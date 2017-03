Aktionsprogramme der Stadtbibliothek in den Osterferien

„Stadtbibliothek Brilon“: Mitmach-Aktionen und Veranstaltungen…

brilon-totallokal: Nach Ostern bietet die Stadtbibliothek verschiedene Mitmach-Aktionen und Veranstaltungen an. Am Mittwoch, den 19. April 2017, findet von 15 bis 17 Uhr ein Mario Kart Turnier auf der Großleinwand statt. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich.

Am Donnerstag, den 20. April 2017, sind Kinder im Alter ab 10 Jahren herzlich eingeladen, einen eigenen Trickfilm zu drehen. Die Veranstaltung findet morgens von 10.30 bis 13 Uhr statt. Am Freitag, den 21. April 2017, veranstaltet die Bibliothek ab 10.30 Uhr eine Emoji-Rallye. Kinder ab 8 Jahren können mitmachen.

Für den Filmworkshop und die Rallye erbittet die Bibliothek eine Anmeldung ab Dienstag, den 4. April unter Tel. 02961 / 794460.

Zum Welttag des Buches, am Samstag, den 22. April 2017, findet die Aktion „Auf einen Kaffee mit Frau Hachmann“ statt. Die Bibliothek lädt an diesem Morgen zu einer Tasse Kaffee ein und hält Wundertüten zum Ausleihen bereit für all diejenigen, die sich gerne bei der Auswahl ihrer Lektüre überraschen lassen wollen. Weitere Infos unter www.stadtbibliothek-brilon.de.

