Besuch von Hannelore Kraft im Sauerland

Brilon-Totallokal: Die SPD Landesvorsitzende Hannelore Kraft wird im Rahmen Ihrer Tour durch NRW auch im Hochsauerlandkreis Station machen

brilon-totallokal: Denn auch in Düsseldorf ist das Sauerland nicht nur als Tourismusregion, sondern auch als starker Wirtschaftsraum mit im Wesentlichen mittelständischer Industrie bekannt. Hannelore Kraft will sich vor Ort ein Bild von den heimischen Unternehmen machen, der Erhalt der industriellen Produktion in NRW und Südwestfalen ist ihr ein Anliegen.

Mit Ihren industriepolitischen Leitlinien bekennt sich die NRW SPD ausdrücklich zur Industrie und ihrer Bedeutung für das Land. Die Leitlinien konzentrieren sich auf 8 Themen: Digitalisierung, Energie und Rohstoffe, Infrastruktur, Innovationen, Fachkräfte, Europa, Internationalisierung und Akzeptanz für Industrie. Am Montag den 03.04.2017 wird sie in Begleitung vom Parlamentarischen Staatssekretär Dirk Wiese und anderen die Fa. M. Busch in Meschede besuchen.

Quelle: Peter Helbing, Büroleiter

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon