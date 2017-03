Brilon-Totallokal: Offene Bücherschränke laden zu Entdeckungsreisen ein

brilon-totallokal: Helmeringhausen. Spannung, Wissen, Unterhaltung, Lernen – es sind ganze Welten, die man zwischen zwei Buchdeckeln entdecken kann. Auf „Entdeckungsreise“ können sich jetzt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg machen: Die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ hat im Stadtgebiet vier „offene Bücherschränke“ aufgestellt.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie spannend: Die Bücherschränke – die ehemals als Telefonzellen dienten – sind mit verschiedensten Büchern bestückt – sowie Tag und Nacht geöffnet. Wer mag, kann sich ein Buch nehmen, das ihn interessiert – ohne Gebühren oder Leihfristen. Nach der Lektüre kann man den Schmöker zurückbringen oder auch behalten, „und ein anderes Buch in den Bücherschrank einstellen“, so Christina Evers, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung.

Das „Starterset“ für die offenen Bücherschränke hat die Stadtbücherei Olsberg zur Verfügung gestellt. Das Besondere sei aber, dass sich der Bestand in den Bücherschränken ständig verändere und weiterentwickele, so Christina Evers: „Deswegen gibt es auch immer wieder neu etwas zu entdecken.“

Eingebracht hatte die Idee der offenen Bücherschränke Elmar Reuter, der frühere Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung – federführend umgesetzt wurde das Projekt von Klaus Driller, dem Vorstand und Kuratorium der Stiftung für sein Engagement danken. Die ausrangierten Telefonzellen stammen von der Telekom – sie wurden für ihre neue Aufgabe aufgearbeitet und neu lackiert. Der Baubetriebshof der Stadt Olsberg übernahm die nötigen Fundament- und Erdarbeiten. Insgesamt rund 7.000 Euro hat die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ in das Projekt investiert.

Die offenen Bücherschränke selbst befinden sich in Helmeringhausen, Wiemeringhausen, Bruchhausen sowie in Olsberg am Haus des Gastes. Vorstand und Kuratorium der Bürgerstiftung laden nun alle Interessierten ein, an den vier Standorten herauszufinden, wie spannend Lesen sein kann.

Foto:Gemeinsam mit Klaus Driller (re.) und Petra Böhler-Winterberg (mi.), Leiterin der Stadtbücherei Olsberg, statteten Vorstand und Kuratorium der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ den offenen Bücherschrank in Helmeringhausen mit den ersten Büchern aus.

