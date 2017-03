Brilon-Totallokal: Auf den Spuren der Bergmänner

brilon-totallokal: Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die Jahrhunderte .Der Gewerkenweg in der Region Brilon & Olsberg versetzt Sie zurück in die Zeit der Bergleute und führt Sie über uralte Transportwege quer durch die Sauerländer Mittelgebirgslandschaft. Bei einer Besichtigung des Philippstollens erforschen Sie eine beeindruckende unterirdische Welt. Die heute noch vorhandenen Relikte wie Verladerampen oder die weit übertausend Jahre alten Pingen erinnern an die schwere Arbeit der damaligen Bergarbeiter. Hinzu kommt die herrliche Waldlandschaft des Eisenbergs sowie die imposanten Blickpunkte entlang des Gewerkenwegs.

Die Sauerland-Waldroute.Zauberhaft mystisch… und immer ein wenig anders werden Sie die Sauerland-Waldroute erleben. Mystische Landschaften, urwüchsige Wälder sowie seltene Tier- und Pflanzenarten – auf der Sauerland-Waldroute betreten Sie eine friedliche und wunderschöne Welt der Stille. Ganz sicher kommen Ihnen beim Wandern auf der rund 240 Kilometer langen Sauerland-Waldroute Bilder aus alten Märchen und Sagen in den Sinn. Der Zauber der Waldroute offenbart sich Ihnen auf zwei verschiedenen Wegen: einer von Olsberg kommenden Südvariante, die bis zum Diemelsee führt, und einer Nordvariante. Letztere beginnt in Rüthen berührt die Briloner Hochfläche und geht nach Alme und weiter Richtung Marsberg. Folgen Sie einfach dem weißen „W“ auf grünem Grund, um mehr über die Geheimnisse des Sauerlands und über die Vergangenheit der Region Brilon &Olsberg zu erfahren.

Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Derkere Str. 10a, 59929 Brilon, Tel. 02961-96990

Weitere Infos: www.tourismus-brilon-olsberg.de

