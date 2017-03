Die große RAMMSTEIN Tribute-Show erneut zurück in Olsberg

Brilon-Totallokal: Keiner der großen RAMMSTEIN-Hits wird ausgelassen

brilon-totallokal: Olsberg. Ein Triple ist dem Konzertveranstalter Gisbert Kemmerling gelungen: STAHLZEIT kommt, nach ausverkauften Konzerten in den letzten Jahren, am Samstag, 08.04.2017 um 20 Uhr in die Konzerthalle Olsberg zurück auf Tour. Mit bemerkenswerter Präzision arrangiert STAHLZEIT nicht nur die Musik in dem für RAMMSTEIN so typisch brachialen Bombast-Livesound. Auch die aufwendige Pyroshow wird ebenso kompromisslos wie spektakulär umgesetzt.

Dazu kommt die verblüffende Ähnlichkeit von STAHLZEIT-Frontmann Heli Reißenweber in Aussehen, Stimme und Performance mit RAMMSTEIN-Sänger Till Lindemann. Mit Mega-Technik und einem beeindruckenden Bühnenbild werden sämtliche Höhepunkte der bisherigen RAMMSTEIN-Tourneen in einer schweißtreibenden 2-Stunden-Show vorbildgetreu in Szene gesetzt.

Keiner der großen RAMMSTEIN-Hits wird ausgelassen. Ein Best-Of Programm aus älteren, wie auch topaktuellen Songs steigert sich im Laufe der Show von einem Superlativ zum nächsten. Computergesteuert und von einer professionellen Pyrocrew in Szene gesetzt, wird die Show von genau diesen unglaublichen Feuersbrünsten getragen, deren Masse und Vielfältigkeit man bisher nur bei einem Original RAMMSTEIN-Konzert live zu sehen und förmlich zu spüren bekommen hat.

STAHLZEIT ist die europaweit meistgebuchte Tribute-Band und begeistert seit Jahren die Fans und Fachpresse gleichermaßen mit einer grandiosen Hommage an die erfolgreichste Industrial-Band der Welt. Die freiwillige Feuerwehr sollte sich an diesem Abend warm anziehen! STAHLZEIT – verdammt nah am Original! Karten werden zum Vorverkaufspreis bei der Olsberg Touristik T. 02962-97370 an der Konzerthalle angeboten. Überregional gibt’s die Billets bei allen Vorverkaufsstellen des CTS –Ticketservice www.eventim.de, sowie neuerdings auch unter www.eeltickets.de

Quelle: Gisbert Kemmerling

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon