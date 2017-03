Wanderung „Auf Bergbauspuren am Briloner Eisenberg“

Brilon-Totallokal: Die Strecke ist etwa 10 Kilometer lang

brilon-totallokal: Auch heute noch findet man zahlreiche Zeichen der Bergbaugeschichte in unserer Landschaft. Was können sie uns erzählen?

Der Weg führt von Olsberg an Spuren des Bergbaus entlang zum Philippstollen und bietet u.a. tolle Ausblicke auf die Landschaft. Die Strecke ist etwa 10 Kilometer lang.

Start ist am Samstag, dem 29.04.2017, um 10:45 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Olsberg.

Für Anmeldung und Fragen steht Naturparkführer Ralf Reschwamm gerne zur Verfügung.

Telefon: 0 29 62 – 80 22 90 E-Mail: r.reschwamm@philippstollen.de

Die Teilnehmerkosten betragen 4,00 Euro pro Person.

Infos unter www.naturpark-diemelsee.de im Veranstaltungskalender und beim Heimatbund Olsberg unter www.philippstollen.de

Quelle: Ralf Reschwamm, Heimatbund der Stadt Olsberg e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon