MdL Kerkhoff bei der CDU in Wulmeringhausen

brilon-totallokal: Wulmeringhausen: Eine Veränderung gab es bei der Wahl des Vorstandes. Für Wolfgang Dolnik, der nach 12 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr kandidierte, wurde Eberhard Rösen zum stellv. Vorsitzenden gewählt. Dem Vorstand gehören an: 1. Vorsitzender Hubert Kleff, Schriftführerin Juliane Rösen, Kassierer Markus Schmidt, Beisitzer: Kathrin Rösen, Stephanie Kleine und Stefan Brandenburg, Ortsheimatpfleger Alfons Schmidt. Hubert Kleff sprach die derzeitige unruhige politische Lage in der Welt an. „Es lohnt sich für Europa zu kämpfen, den 72 Jahre Frieden ist eine Errungenschaft, die nicht selbstverständlich ist. Ich würde es begrüßen, wenn gerade von jungen Menschen das politische Engagement zunehmen würde“; so Kleff.

Die Innen-, Bildungs- und Wirtschaftspolitik standen im Mittelpunkt der Ausführungen von Matthias Kerkhoff MdL. Im Fall des Terroristen Amis Amri sah er die Verantwortung bei Innenminister Jäger. Statt Blitzer-Marathons durchzuführen müsse Jäger die Einbruchsbanden bekämpfen. Unsere Polizei muss gut ausgestattet sein und braucht gerade jetzt volle politische Rückendeckung. Ein Landesnaturschutzgesetz, das weit über Bundesvorgaben hinausgehe, die Diskussion über die geplante Hygieneampel, die das Lebensmittelhandwerk in große Schwierigkeiten bringen könne, seien genau die falschen Signale, ebenso wie ein Landesentwicklungsplan der Investoren und Gründern das Leben schwer mache.

BU.: CDU-Vorstand von li.: Eberhard Rösen, stellv. Vors.; Hubert Kleff, Vorsitzender; Markus Schmidt, Kassierer; Juliane Rösen, Schriftführerin; Matthias Kerkhoff, MdL

