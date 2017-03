Brilon-Totallokal: Themen wie die Breitbandausbau, Lohngerechtigkeit…

brilon-totallokal: Kurz vor Ostern erscheint in dieser Woche die 19. Ausgabe des Newsletters von Dirk Wiese MdB. Darin sind die neusten Informationen zu Veranstaltungen und Terminen aus dem parlamentarischen Alltag in Berlin enthalten. Im Newsletter wird über wichtige Themen wie die Breitbandausbau, Lohngerechtigkeit und das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes berichtet. Nicht zu kurz kommt natürlich auch die Berichterstattung der Arbeit vor Ort im Wahlkreis Hochsauerland, der schönsten Heimat die man haben kann! Im April und Mai stehen einige Dorfspaziergänge auf dem Programm. So möchte Dirk Wiese auch in diesem Jahr intensiv mit den Menschen in seinem Wahlkreis im Gespräch bleiben.

Der Newsletter kann kostenlos auf www.dirkwiese.de heruntergeladen werden. Auf der Website gibt es auch die Möglichkeit sich in einen E-Mailverteiler einzutragen, damit man den Newsletter automatisch und ganz bequem per Mail erhält.

In gedruckter Form ist der Newsletter im Wahlkreisbüro von Dirk Wiese, MdB in Meschede erhältlich. Selbstverständlich kostenlos. Wer nicht selbst abholen kann, bekommt den Newsletter gern zugeschickt, ein Anruf unter der Nummer 0291 996713 reicht dazu aus.

„Allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich eine spannende Lektüre der 19. Ausgabe meines Newsletters sowie ein frohes Osterfest! Es gilt auch weiterhin meine Aktion „Sie kochen den Kaffee, ich bringe den Kuchen mit!“ Melden Sie sich einfach!“, so Dirk Wiese, MdB.

Quelle: Irmgard Sander, Wahlkreissekretärin

