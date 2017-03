Europa, auch bei uns zu Hause!

Brilon-Totallokal: „Willkommen in Europa!?“

brilon-totallokal: Am 3. Februar 2017 fand die feierliche Preisverleihung des Schülerfoto- und Kurzfilmwettbewerbs „EuroVisions 2016“ in der Düsseldorfer Staatskanzlei statt. Unter dem Motto „Willkommen in Europa!?“ hatten sich rund 860 Schülerinnen und Schüler aus Nordrhein-Westfalen am Wettbewerb beteiligt. Mit viel Ideenreichtum haben sie ihre Eindrücke, Visionen und Wünsche im Umgang mit Geflüchteten in Form von Fotos und Kurzfilmen zum Ausdruck gebracht.

Im Foyer des Rathauses der Stadt Brilon werden derzeit einige dieser Arbeiten präsentiert. Bis Ende April sind 6 Plakate von Preisträgern zu sehen. „Schauen Sie vorbei, denn Europa geht uns alle an.“, so der Europabeauftragte der Stadt Brilon, Michael Kahrig. Brilon selbst wurde im Jahr 2013 als „Europaaktive Kommune“ von der Ministerpräsidentin des Landes, Frau Hannelore Kraft, ausgezeichnet. Brilon, eine weltoffene Stadt, die zu Europa steht!

Quelle: I. A. Clemens Mund, Stadt Brilon

