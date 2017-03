Hanse.Heimat.Handgemacht

Brilon-Totallokal: Neuer Partner -DJH Jugendherberge Brilon-

brilon-totallokal: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Michael Kahrig (Hansebeauftragter der Stadt Brilon), Ute Hachmann vom Team der „YOUTH-HANSA-BRILON“ und alle anderen Mitglieder des Arbeitskreises Hanse freuen sich über die anstehende Zusammenarbeit mit der DJH Jugendherberge Brilon. Am 28. März 2017 wurde bei Kaffee und Kuchen die nähere Zusammenarbeit zur Ausrichtung der Internationalen Hansetage 2020 in Brilon, insbesondere die Betreuung von Jugendlichen im Rahmen der Aktivitäten der Internationalen YouthHansa , besprochen. Dabei wurde deutlich, dass es nicht nur um die Zimmerkontingente und Räumlichkeiten geht, sondern insbesondere auch um eine inhaltliche Zusammenarbeit.

Einmal im Jahr treffen sich ca. 50 Jugendliche aus den unterschiedlichsten Nationen während der Internationalen Hansetage, um ein eigenständiges Programm in Workshops und Sitzungen miteinander zu erleben. Die YouthHansa ist praktisch der Jugendverband des Internationalen Hansebundes. Jugendliche im Alter zwischen 15 und 26 Jahren können dort mitmachen. In Brilon besteht seit Anfang 2017 ein YOUTH-HANSA-TEAM, bestehend aus 10 Jugendlichen und dem Leitungsteam Ute Hachmann, Anna Szczygiol und Jörg Schlüter. Dorothee und Ulrich Wenken erklärten sich spontan bereit, die Jugendlichen nicht nur in „ihrem“ Haus aufzunehmen, sondern sich auch inhaltlich einzusetzen. Erwartet werden im Zeitraum 03. – 08.06.2020 ca. 50 Jugendliche. Als kleines Dankeschön und der Verbundenheit für die anstehende Zusammenarbeit überreichte Michael Kahrig den „Herbergseltern“ jeweils einen Hanse-Pin. Eheleute Wenken zeigten sich erfreut über die Aufnahme in die „Hansefamilie Brilon“.

BU.: Zeigt Ute Hachmann und Ulrich Wenken bei der Übergabe des Schreibens für die zukünftige Zusammenarbeit.

Quelle: I.A. Clemens Mund, Stadt Brilon

