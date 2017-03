Brilon-Totallokal: Für Kinder gibt es nichts Schöneres als gemeinsam mit ihrem Papa auf Entdeckungsreise zu gehen und etwas zu unternehmen.

brilon-totallokal: Die Stadtbibliothek Brilon und Stratmann Städtereinigung laden Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren in Begleitung von Papa, Opa oder Onkel zu einer „Papazeit“ der besonderen Art ein. Am Samstag, den 29. April 2017, lädt Stratmann zu einer Betriebsbesichtigung ins Entsorgungszentrum am Almerfeldweg 55-61 um 11 Uhr ein.

Am Samstag, den 6. Mai 2017, werden in der Stadtbibliothek von 10 bis 13 Uhr Schrottroboter, Pappkühe und andere Fantasieobjekte aus Müll gebaut. Sechs Wochen lang werden alle gebastelten Stücke in der Bibliothek ausgestellt und bewertet. Anschließend findet um 11 Uhr die Preisverleihung für die originellsten Bastelobjekte statt.

Mit dieser Kooperation wollen beide Partner schon die Kinder für einen bewussten Umgang mit Ressourcen sensibilisieren und für einen nachhaltigen und umweltschonenden Lebensstil werben. Die Stadtbibliothek nimmt ab Donnerstag, den 6. April 2017, Anmeldungen zu dieser Veranstaltungsreihe entgegen. Eine Teilnahme an Einzelterminen ist nicht möglich.

Weitere Infos: Stadtbibliothek Brilon. Tel. 02961 / 794-460.

BU.: Links: Ute Hachmann, Leiterin der Stadtbibliothek Brilon, Rechts, Marcell Wiese, Geschäftsführer von Stratmann, Brilon

Quelle: Andrea Wind – Stadt Brilon

