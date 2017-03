Stadtführergilde startet ins Jahr 2017

Brilon-Totallokal: Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr waren durchweg positiv

brilon-totallokal: Am Sonntag, dem 9. April, um 11:00 Uhr startet die Stadtführergilde wieder mit ihren öffentlichen Stadtführungen für das Jahr 2017. Danach bietet der Briloner Heimatbund Semper Idem e.V. wieder regelmäßige Führungen an den Samstagen um 11:00 Uhr durch die Briloner Altstadt an.

Wie schon im letzten Jahr ist die Teilnahme an den Führungen spontan und ohne vorherige Anmeldung möglich. Lediglich der Beginn findet für diese Saison um 11:00 Uhr statt. Der Treffpunkt ist das Museum Haus Hövener direkt am Markt gelegen. Sowohl für Briloner als auch für auswärtige Gäste bietet sich dabei die Gelegenheit, die Stadt näher kennenzulernen und danach auch das Haus Hövener zu erkunden.

„Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr waren durchweg positiv. Es stellte sich also nicht die Frage, ob wir auch 2017 Vergleichbares anbieten.“, so Carsten Schlömer vom Museum.

Für die Zukunft möchte man seitens der Stadtführergilde spezielle Themenführungen anbieten. Der Inhalt solcher Sonderführungen und deren Zeitpunkt wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Die Kosten für die Stadtführungen inklusive Museumsbesuch liegen bei 4,00 € pro Erwachsenen. Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 2,00 €. Kinder unter 12 Jahren können kostenlos an der Führung teilnehmen.

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon