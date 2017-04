„Ein Mehrgewinn für die Stadt Brilon!“

Brilon-Totallokal: Offizielle Eröffnung der Kleiderkammer „Kunterbunt“ am 31. März 2017

brilon-totallokal: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch betonte in seiner Gratulationsrede zur offiziellen Eröffnung der Kleiderkammer „Kunterbunt“ am 31. März 2017 den großen Ideenreichtum der Initiatoren. Der gemeinnützige Verein KUNTERBUNT e. V. ist Anfang des Jahres mit dem Ziel, gespendete Kleidung und gespendetes Spielzeug an Hilfsbedürftige zu verkaufen, gegründet worden. In den drei Räumen des Ladens, der sich in der Briloner Friedrichstraße Nr. 10 befindet, werden Kindersachen für maximal 2 Euro und Erwachsenenkleidung für maximal 5 Euro angeboten – alles sehr übersichtlich angeordnet und in einer angenehmen Verkaufsatmosphäre zu erwerben. Mit den Einnahmen sollen soziale Projekte vor Ort gefördert werden. Barbara Harding, Vorsitzende des Vereins Kunterbunt e.V., überreichte Maria Frigger, Leiterin des Kindergartens Gudenhagen, im Rahmen der Eröffnungsfeier eine finanzielle Spende, damit neue Sitzgelegenheiten für den Kindergarten angeschafft werden können.

„All unsere Mitarbeiterinnen – knapp 40 Ehrenamtliche – sind Ansprechpartnerinnen und haben immer wieder neue Ideen,“ hob Barbara Harding hervor. Seinerzeit hatten die Vereinsmitglieder in der Flüchtlingskleiderkammer geholfen. Nach deren Schließung und einer übergangsweisen Kooperation mit der Caritas wurde die Idee „Kunterbunt“ geboren. „Vielen Dank für Ihre Initiative und Ihren Mut,“ so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, „ Ihre Aktivitäten stellen einen deutlichen Mehrgewinn für die Stadt Brilon dar!“ Zudem ist auch eine Kooperation mit der Stadt Brilon geplant. Ute Hachmann, Leiterin der städtischen Bibliothek, erläuterte, dass in den Räumlichkeiten der Bibliothek ein Bereich als „ Repair Café“ hergerichtet werden soll. Dort wird ein engagiertes Team von ehrenamtlich Tätigen zur Verfügung stehen, die kostenlos bei verschiedensten Reparaturen von elektrischen Geräten, defektem Spielzeug und dergleichen helfen werden.

Öffnungszeiten: Montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10.00 – 12.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr- 1. Samstag im Monat jeweils 10.00 -12.00 Uhr

Spendenannahme in Brilon im ehemaligen DRK-Haus, An der Schützenhalle 18 – Montags von 18.00 bis 19.30 Uhr

Quelle: Text + Bild, Ursula Schilling

