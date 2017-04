Global Player engagiert sich für die deutsch-französische Freundschaft

Die Ritzenhoff AG unterstützt die Städtepartnerschaft

brilon-totallokal: Marsberg. Pfingsten 2017 können die Städte Marsberg und Lillers (Nordfrankreich) auf ihre 50-jährige Partnerschaft zurückblicken. Der Marsberger Ritzenhoff AG mit Sitz in Essentho liegen die europäischen und weltweiten Beziehungen ganz besonders am Herzen. Bei dem Global Player wird seit über 40 Jahren zwischen Weihnachten und Neujahr Skat gespielt. Hierzu lädt der Vorstand von Ritzenhoff regelmäßig rund 30 bis 35 Unternehmer, Vertreter aus der Politik und Freunde des Unternehmens ein. Der Spieleinsatz wird für gute Zwecke gespendet. In diesem Jahr geht ein Teil des Erlöses an die Deutsch-Französische Gesprächsrunde Marsberg (DFG Marsberg) und die Stadt Marsberg für die Ausrichtung des goldenen Partnerschaftsjubiläums mit der französischen Stadt Lillers.

Bernd Batthaus, der Vorstandsvorsitzende der Ritzenhoff AG, und Bernhard Zeppenfeld, Gesellschafter bei Ritzenhoff, übergaben jetzt im Ritzenhoff-Showroom an den Ehrenvorsitzenden der DFG Marsberg, Karl-Heinz Berger, sowie an Marsbergs Bürgermeister Klaus Hülsenbeck und seinen Stellvertreter Bernd Dinkelmann einen überdimensionalen Scheck in Höhe von 2.000,00 €uro. Dankbar nahmen die Organisatoren des Städtejubiläums die Spendensumme entgegen. Bürgermeister Hülsenbeck: „Die Stadt ist knapp bei Kasse und bei der DFG Marsberg sieht es nicht besser aus, da sind wir froh, dass das Unternehmen Ritzenhoff uns tatkräftig unterstützt!“. Außerdem wird die Ritzenhoff AG ein Trinkglas mit dem neuen Partnerschaftslogo entwickeln und der DFG Marsberg für die Jubiläumsfeierlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellen.

Weitere Nachahmer werden gesucht: Über weitere Spenden würden sich die DFG und die Stadt Marsberg in Anbetracht der schlechten Haushaltssituation sehr freuen. Spenden können auf die Konten der Stadt Marsberg unter dem Verwendungszweck: Unterstützung Städtepartnerschaft (Kultur) eingezahlt werden: Sparkasse Paderborn-Detmold – IBAN DE68 4765 0130 1800 0013 39 oder Volksbank Marsberg – IBAN DE74 4006 9266 6004 0004 00. Spendenquittungen sind möglich.

Bild: Marsbergs Bürgermeister Klaus Hülsenbeck, Vorstandsvorsitzender Bernd Batthaus (Ritzenhoff AG), Ehrenvorsitzender Karl-Heinz Berger (DFG Marsberg), Marsbergs stv. Bürgermeister Bernd Dinkelmann und Bernhard Zeppenfeld (Gesellschafter der Ritzenhoff AG) mit dem Scheck während der Übergabe der Spende zur Ausrichtung des Städtepartnerschaftsjubiläums.

Foto: Andreas Karl Böttcher.

