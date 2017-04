Körperverletzung in Gaststätte / Rollerfahrer mit mehreren Verstößen

Brilon: In der vegangenen Woche wurde ein 19-jähriger Rollerfahrer von der Polizei in Brilon auf der Straße „Kreuziger Mauer“ kontrolliert. Der Mann hatte keinen Führerschein und das falsche Kennzeichen angebracht. Den geschulten Augen der Beamten fiel direkt das nicht mehr aktuelle Versicherungskennzeichen am Kleinkraftrad auf. Seit dem 01. März müssen die neuen schwarzen Kennzeichen an den Zweirädern angebracht sein. Der junge Mann war mit einem grünen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2013 unterwegs. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Schüler nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eröffnet.

Quelle: Polizei HSK