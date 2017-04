Schwerer Verkehrsunfall in Olsberg

Olsberg: Auf der Landesstraße 743 zwischen „Brilon Wald“ und Olsberg-Elleringhausen kam es am Samstag gegen 06.15 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Olsberger war mit seinem Fahrzeug in Richtung Elleringhausen unterwegs. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve kollidierte er mit dem Wagen einer 56-jährigen Frau aus Olsberg. Diese war im Gegenverkehr in Fahrtrichtung „Brilon-Wald“ unterwegs. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und die Fahrzeugführer eingeklemmt.

Der 44-jährige Mann verstarb trotz direkt eingeleiteter Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle. Die 56-jährige Olsbergerin wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. Die Frau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis in den Vormittag gesperrt.

Quelle: Polizei HSK