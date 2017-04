Bei Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Beamten Blanko-Rezepte und eine Vielzahl an anderen Rezepten finden

Olsberg: Die Polizei in Brilon konnte am Freitag gegen 19.15 Uhr einen Rezeptfälscher festnehmen. Ein 42-jähriger Mann aus Neuenrade versuchte gefälschte Rezepte gegen verschreibungspflichtige Medikamente einzulösen. Als eine Apotheke am „Markt“ einen Anruf über eine Rezeptabholung erhielt, informierte sie die Polizei, da diese Vorgehensweise bei den Apothekern bereits bekannt ist. Bei dem Abholer handelte es sich tatsächlich um einen Rezeptfälscher. Die Polizei konnte den Mann noch im Nahbereich der Apotheke vorläufig festnehmen. Der Mann aus Neuenrade wurde vor Ort durchsucht. Hierbei entdeckten sie eine kleinkalibrige Pistole bei Ihm.

Des Weiteren trug er eine schusssichere Weste. Zeugen haben den Mann vor Eintreffen der Polizei in einem Auto gesehen. Der Mann hätte beinahe einen Unfall gebaut da er über einen Gehweg fuhr. Hier hätte er fast eine Radfahrerin angefahren. Anschließend wurde das Fahrzeug durchsucht. Das vordere Kennzeichen des Mannes befand sich im Fahrzeug. Des Weiteren waren das Kennzeichen auf der Umweltplakette und der Strichcode der Mietfirma geschwärzt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Beamten Blanko-Rezepte und eine Vielzahl an anderen Rezepten finden. Außerdem befand sich in dem Wagen eine weitere Waffe.

Der 42-Jährige wurde der Polizeiwache in Brilon zugeführt. Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Rezepte, Arzneimittel und die Waffen wurden sichergestellt. Eine Blutprobe wegen dem Verdacht des Fahrens unter Einwirkung von berauschenden Mitteln wurde ebenfalls entnommen.

