Was für ein Wochenende!

Kodokan Olsberg ist amtlich im Hochsauerlandkreis die drittbeste Mannschaft 2016

brilon-totallokal: Also nochmal für alle die das verpasst haben, Kodokan Olsberg ist amtlich im Hochsauerlandkreis die drittbeste Mannschaft 2016. Man muss diesen Preis nicht sofort einordnen und verstehen können… aber wenn ihr euch mal ein bisschen vorstellt, WER unsere Konkurrenz ist und WIE VIELE überall normalerweise Fußball, Wintersport usw. betreiben und besser finden… da darf man schon ein bisschen stolz und dankbar sein bei uns im Kodokan!

Dieser Preis gehört uns allen, dem ganzen Verein und seinen Unterstützern! IHR alle habt dazu beigetragen und mitgeholfen, egal ob der Eine weniger oder der Andere mehr. Von ganzen Herzen sag ich euch vielen Dank dafür!!!

Lasst uns das nutzen! Unser Ligateam hat einen Stellenwert und ein Potenzial von dem alle profitieren können!

Hallo Vereinsjugend, bleibt am Ball! Ihr seid unsere Zukunft! Trainiert fleißig, auch und besonders wenn es mal nicht so gut läuft… am Ende kann man nur gewinnen, wenn man standhaft und zuversichtlich bleibt, das ist in allen Dingen so! Ihr habt im Kodokan eine so tolle Perspektive, denn jeder kann früher oder später seinen Platz in dieser tollen Mannschaft finden! Und auch bei den Frauen und Mädchen… haben wir bereits ein Ligateam in der U16 Jugend! Da wächst etwas und es gibt keinen Grund, warum es in Zukunft nicht noch weiter gehen könnte.

Hallo Mannschaft, hallo Männer! Platz 3 in der Liga und Platz 3 im HSK, eine perfekte Analogie. Ich hab es schonmal erwähnt und wiederhole, IHR müsst entscheiden wie es jetzt weiter geht! Wir können uns auf den Lorbeeren ausruhen und damit zufrieden sein… oder wir können JETZT beginnen das Training zu steigern und uns ernsthaft auf die Saison vorbereiten. Unser Potenzial ist längst nicht ausgeschöpft!! Wenn ihr bereit seid das Nötige zu tun, ist eine Verbesserung möglich und der nächste Aufstieg realistisch! In der Liga UND auf der Bühne… auf geht´s!!!?

Quelle: Stefan Drinhaus

