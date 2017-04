Brilon-Totallokal: Kommunikation mit dementiell erkrankten Menschen

brilon-totallokal:Die nächste Atempause für pflegende Angehörige findet am Dienstag, 11.04.2017, von 19 bis 20.30 Uhr im Raum „Stadtblick“ des Seniorenzentrum St. Engelbert am Hohlweg 8 in Brilon statt. An diesem Abend spricht Stefan Jürgens, examinierter Altenpfleger vom Team der Sozialstation Brilon, zu dem Thema „Kommunikation mit dementiell erkrankten Menschen“.

Die Atempause ist ein kostenloses und offenes Gruppenangebot für pflegende Angehörige, das einmal monatlich stattfindet und Raum für Austausch und Fachinformationen geben möchte. Information unter (02961) 9657414.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon