Briloner Kleinkunsttage waren ein voller Erfolg

brilon-totallokal: Vier Tage lang präsentierte das Veranstaltungs-Team im „Bahnhof Blau“ ein Kulturprogramm auf höchstem Niveau! Zum Auftakt gab es den ersten „Poetry Slam“ in Brilon. Die Anzahl der Besucher hat die Erwartungen der Veranstalter weit übertroffen. Mit 90 Gästen hatte sich vergangenen Donnerstag die Kleinkunstbühne im Bahnhof Brilon gefüllt. Ute Hachmann von der Stadtbibliothek und Thomas Mester von BWT-Brilon Kultour hatten 9 kreative Menschen auf die Bühne geholt, die zum ersten Mal vor großem Publikum ihre selbst geschriebenen Texte vorgetragen haben. Das Veranstaltungsformat „Poetry Slam“ als unterhaltsamer Dichter- und Poetenwettstreit hatte es bisher noch nicht nach Brilon geschafft. Die Premiere in der vergangenen Woche darf getrost als geglückt bezeichnet werden, da sämtliche vorgetragenen Texte auf hohem Niveau waren. Das bescheinigte nicht nur das Publikum, das mit Hilfe von Bewertungstafeln die Sieger des Abends gekürt hatte. Auch Dean Ruddock als Moderator des Abends und bekannter Poetry Slammer aus dem Paderborner Land war begeistert von den Texten. Ole Kaiser, mit 20 Jahren der zweitjüngste Kandidat auf der Bühne, überzeugte das Publikum mit der vollen Punktzahl und ging mit seinem Text „Einheit in der Differenz“ als Gewinner von der Bühne, dicht gefolgt von Florentine Schmidt, die kurz vor dem Abi steht. Florentine sprach über ihr Herz, als Organ und als Gefühlsmaschine. Der dritte Platz ging an Dr. Christian Dresel, der mit seinem Text die Zuschauer zum Nachdenken brachte. „Können Vordenker nachdenken?“ – nur ein Zitat aus dem geistreichen Gedankenmix rund ums Denken.

Am Freitag hielt der Blues Einzug Brilon. Die „Blues Company“ war zu Gast bei den Kleinkunsttagen. Die Band um Bandleader Todor „Toscho“ Todorovic spielte knackigen Blues-Rock und heißen Chicago-Blues – live und schweißtreibend. Die Stimmung im Publikum war einfach grandios. Zurecht gehört diese Band zu den langlebigsten und erfolgreichsten Blues-Bands in Deutschland!

Zur „5. LOKomedy-Show“ standen vier Stand-Up Comedians auf der Bühne im „Bahnhof Blau“. Der Briloner Tobias Rentzsch hatte für diesen Abend Sertac Mutlu, Kevin Ray, Costa Meronianakis und David Kebe eingeladen und alle ließen es ordentlich krachen! Eine Super-Stimmung im vollbesetzen Saal! Tobias Rentzsch, der den Abend auch moderierte, hatte wiederholt eine gute Künstlerauswahl getroffen. Alte Bekannte und neue Gesichter – die Mischung passte!

Zum Abschluss am Sonntag hatten die Veranstalter zum „Jazz-Brunch“ geladen. Kulinarisches vom Menue-Service Dreyer und Jazzklänge am Klavier von Ulrich Kramm. Ein herrlicher Mix zum Abschluss der „Briloner Kleinkunsttage 2017“. Veranstalter, Besucher und Inhaber waren sich einig: Die Briloner Kleinkunsttage muss es auch in 2018 geben…und: sie wird es geben!

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

