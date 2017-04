Gebäude erzählen die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner

Brilon-Totallokal: Altstadtrundgang Brilon – Propst-Meyer -Straße 5

brilon-totallokal: Im Jahre 1827 wurde die Wohnung des Pfarrers der katholischen Kirchengemeinde an die heutige Bahnhofstraße verlegt. Diese Maßnahme empfand man jedoch schon bald als Fehlentscheidung, vor allem wegen der großen Entfernung zur Pfarrkirche.

Die Stadt, die behördlicherseits zum Neubau eines Pastorats verpflichtet worden war, erwarb deshalb 1845 für 2.000 Taler das in unmittelbarer Nähe zur Kirche gelegene Anwesen des Andreas Adrian Bröke­ler. Bis 1801 hatte hier die Juristenfamilie Haver gewohnt, die aus Nordkirchen bei Münster stammte und im 17. Jahrhundert in Brilon ansässig geworden war. 1846/47 entstand auf dem Grundstück ein neues Pastorat. Im Jahre 1902 wurde das Pfarrhaus durch einen Anbau vergrößert. Heute befinden sich in dem Gebäude die Woh­nung des Propstes, die Rendantur und das Pfarrbüro des Pastoralverbundes.

Quelle: Haus Hövener

