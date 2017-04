Brilon-Totallokal: Tango, Walzer, Stepptanz- hört sich nach einem Tanzturnier an?

brilon-totallokal: Falsch geraten! Unter anderem werden diese Tänze beim Frühlingskonzert des Musikvereins „Eintracht“ Olsberg am 22. April eine tragende Rolle spielen- steht doch das Konzert unter dem Motto „Olsberg tanzt“. Zur Zeit werden nicht nur Stücke an Instrumenten, sondern auch vielseitige Choreografien einstudiert. Der „TSC Olsberg“, die „Tanzwerkstatt“ und die Tanzformation „Die Elitekäppchen“ werden ihre Tanzbeine schwingen zu bester, handgemachter Musik der drei Ensembles des Musikvereins.

Das Ausbildungsorchester „ABO“ wird das Publikum mit eher rockigen Tönen begrüßen, bevor es mit dem Programm des Großen Blasorchesters weitergeht. Michael Lohmeier wird mit den Musikern und Tänzern für große Gefühle sorgen, etwa beim leidenschaftlichen „Libertango“ oder dem dramatischen „Tanz der Vampire“. Sportlich wird es bei „Tico Tico“ und „I got Rhythm“, die gute Laune versprühen und wahrscheinlich nicht nur passionierte Tänzer die Füße zucken lassen werden. An durchtanzte Nächte wird auch das Medley zum Film „Flashdance“ denken lassen- ebenso wie bei den Melodien aus dem Musicalfilm „Grease“, das von Felix Burmann und dem Jugendorchester auf die Bühne gebracht wird. Die Jugendlichen werden außerdem die größten Hits eines ganz Großen der Popmusik präsentieren- bei Musik von Michael Jackson kann man nicht anders, als an seinen unverkennbaren Tanzstil zu denken.

Die verschiedenen Tanzstile werden also sowohl für die Ohren als auch für die Augen präsentiert!

Und weil die Musik zum Tanzen einlädt, will der Musikverein natürlich auch dem Publikum die Möglichkeit geben, das Tanzbein zu schwingen. „Take Ten“ wird direkt im Anschluss an das Konzert spielen und die Tanzfläche noch vergrößern!

Gemeinsam mit den Olsberger Schützen wurde getüftelt, wie die Konzerthalle in diesem Jahr bestuhlt wird, um einen möglichst guten Blick auf die Tänzer zu haben- suchen Sie sich den besten Platz aus beim Vorverkauf ab dem 5. April in der „Olsberg Touristik“. Karten gibt es dort im Vorverkauf für 8€, an der Abendkasse für 10 €. Einlass ist ab 18:30 Uhr.

Quelle: Felicia Schley, Presse- und Öffentlichkeitsbeauftragte Musikverein „Eintracht“ Olsberg

