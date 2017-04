Endlich Strom im Gesundheitszentrum

Brilon-Totallokal: Scharfenberger Spenden ermöglichen Solarzellen in Uganda

brilon-totallokal: Im Gesundheitszentrum der ugandischen Organisation KIFAD gibt es seit Neuesten Elektrizität. Die Bereitstellung einer Solaranlage im Wert von 5700 Euro wurde durch Spenden, die in Scharfenberg gesammelt worden sind, realisiert. Familie Schnier hat die Spendensammlung initiiert. Nachdem Katharina Schnier 2010 einen Freiwilligendienst in Ostafrika bei KIFAD absolvierte, begonnen im Scharfenberger Landhotel Spendenannahmen zur Unterstützung der Organisation. Mittels dieser konnte bisher ein Grundstück in Uganda erworben und die ersten Gebäude eines Gesundheitszentrums gebaut werden.

„ KIFADs Arbeit ist enorm wichtig für die Bevölkerung, die in einem ländlichen und medizinisch nicht ausreichend versorgten Gebiet names Mende Sub County liegt. Deshalb setze ich mich auch von hier aus weiter für KIFAD ein“, sagt Katharina Schnier, die seit ihrem Freiwilligendienst schon mehrmals wieder vor Ort gewesen. „Ohne die Sauerländer Spendenbereitschaft wäre all das nicht möglich gewesen. Vielen Dank für die Spenden und das Vertrauen!“ Das Gesundheitszentrum befindet sich in einer Region, die noch nicht an staatliche Stromversorgung angeschlossen ist. Durch die Installation von Solarzellen auf dem Dach des Zentrums wird nun durch Sonnenenergie genug Strom erzeugt, um die für die soziale Einrichtung erforderlichen technischen Geräte betreiben zu können. Allgemeine ärztliche Untersuchungen für Kinder und Erwachsene, aber auch spezielle Angebote wie Krebsscreenings und HIV / AIDS Tests können jetzt kontinuierlich durchgeführt werden. Wer mehr über KIFAD wissen oder sich auch engagieren möchte, kann sich gern unter k.schnier@gmx.de melden.

Quelle: Katharina Schnier

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon