Brilon-Totallokal: Die Löschgruppe rückte im zurückliegenden Jahr zu zehn Einsätzen aus und bereitete sich dafür an 28 Übungsabenden vor

brilon-totallokal: Bruchhausen. Zur Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Löschgruppe Bruchhausen konnte Löschgruppenführer Ralf Meier neben den Wehrleuten auch den Wehrführer der Stadt Olsberg Helmut Kreutzmann und Ortsvorsteher Karl-Josef Steinrücken begrüßen. Die Löschgruppe setzt sich aktuell aus 30 aktiven Kameraden und Kameradinnen und zwölf Mitgliedern der Ehrenabteilung zusammen. Darüber hinaus konnte im vergangenen Jahr eine neue Jugendfeuerwehr gegründet werden, die zur Zeit zehn Jungen und drei Mädchen umfasst. Ansprechpartner sind Carina Neumann und Thomas Schröder. Weitere an der Jugendfeuerwehr interessierte Jugendliche können sich gerne bei einem der Kameraden informieren oder zu einem der Übungsabende kommen. Die Termine diesbezüglich hängen am Schaukasten am Feuerwehrgerätehaus aus.

Die Löschgruppe rückte im zurückliegenden Jahr zu zehn Einsätzen aus und bereitete sich dafür an 28 Übungsabenden vor. Darüber hinaus absolvierten die Kameraden Truppmann-, Brandmeister, Brandschutzerziehungs- und Sprechfunklehrgänge in ihrer Freizeit, um für den Ernstfall gut vorbereitet zu sein. Die Löschgruppe leistete damit über 1100 Stunden im freiwilligen Dienst der Feuerwehr.

Der Wehrführer der Stadt Olsberg Helmut Kreutzmann hob in seinem Bericht die Bedeutung der Feuerwehr vor Ort hervor und informierte über die weitgehend abgeschlossene Umstellung auf den Digitalfunk im Stadtgebiet, sodass voraussichtlich im Herbst die neuen Funkmeldeempfänger zur Alarmierung an alle Kameraden ausgegeben werden können. Außerdem verwies er auf die Fertigstellung des neuen Kreisfeuerwehrzentrums in Meschede-Enste und den für alle Interessierten stattfindenden Tag der offenen Tür am 20. Mai. Im Anschluss beförderte er die Quereinsteiger Max Kleinschnittger, Marvin Kühler und Niklas Wiegelmann zum Feuerwehrmann, Sebastian Schneider nach erfolgreichem F III Lehrgang zum Brandmeister und Frank Steinrücken zum Hauptbrandmeister. Darüber hinaus konnten Jamil Müller und Hans-Jürgen Schröder als Feuerwehrmannanwärter in die Wehr aufgenommen werden.

Ortsvorsteher Karl-Josef Steinrücken dankte für die geleistete Arbeit für das Dorf und stellte einige Baumaßnahmen am Gerätehaus in Aussicht, die durch die Stadt Olsberg getragen werden. Dazu gehören unter anderen neue Außenstrahler und eine Renovierung des Schulungsraumes.

Bei den abschließenden Wahlen stellte sich der langjährige Kassierer Winfried Schröder nicht erneut zur Wahl. Ralf Meier dankte ihm für sein Engagement im Dienst der Feuerwehr. Als Nachfolger wurde Niklas Wiegelmann zum Kassierer gewählt, sowie Otmar Meier und Thomas Schröder als Kassenprüfer bestätigt.

Quelle: i. A. Niklas Wiegelmann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon