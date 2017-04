Prominenter Besuch in der Stadtbibliothek Brilon

Brilon-Totallokal: Teilnehmer der Kinderuni treffen BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

brilon-totallokal: In der Stadtbibliothek Brilon herrschte am 03. April eine Stimmung wie kurz vor Heiligabend, wenn alle Kinder aufs Christkind warten. Doch die 20 teilnehmenden Kinder der Kinderuni warteten an diesem Nachmittag natürlich nicht aufs Christkind, sondern auf den Geschäftsführer des BVB, Hans-Joachim Watzke.

Im Rahmen des zweiten Durchgangs der Kinderuni hatten die Viert- bis Sechstklässler auch eine Vorlesung zum Thema Fußball gehört. Daraufhin entstand die Idee, den Mann, der ihnen noch mehr Fragen zur Sportart beantworten kann, einzuladen. Der BVB-Boss sagte zu und so bereiteten die Kinder schließlich anderthalb Stunden akribisch Frage für Frage vor und warteten aufgeregt und voller Erwartung auf den Moment, in dem sie sie alle stellen durften.

Natürlich hatten die kleinen Fans jede Menge Fragen zu ihren Lieblingsfußballern und dem Verein – fast alle von ihnen schwärmen für den BVB – aber auch persönliche Fragen wurden ihnen gerne beantwortet. Durch die eine oder andere Anekdote bekamen die Kinder eine Vorstellung davon, wie es ist, immer in der Öffentlichkeit zu stehen. Wenn man nicht einmal sonntags unerkannt einen Kaffee trinken gehen könne oder selbst an der Autobahnraststätte auf das letzte Spiel der Borussen angesprochen werde, könne das ab und an schon einmal nerven, gibt Watzke zu. Eine direkte Antwort auf die Frage, was für ihn das Schönste am Tag sei, gab es aber auch, langes Überlegen ist da unnötig: Das sei alles, was mit Fußball zu tun habe. Er arbeite schließlich bei „seinem“ Verein – schon seit seiner Kindheit sei er Dortmund-Fan, mittlerweile also schon über fünfzig Jahre. Mit sechs Jahren habe sein Vater ihn das erste Mal mit ins Stadion genommen. So ist, was als Hobby begann, zum Beruf geworden.

Eine gute Stunde lang nimmt er sich Zeit, um jede einzelne Frage zu beantworten, dabei wird viel gelacht. Und an diesem, für die Kinder ganz besonderen Tag, der laut Bürgermeister Dr. Christof Bartsch ein „wesentlicher Höhepunkt der Kinderuni“ ist, wurde nicht nur der Wissensdurst der Kinder gestillt, sie bekamen auch zugleich eine bleibende Erinnerung an die Begegnung. Fortan können sie stolz ein Autogramm mit persönlicher Widmung vorweisen. An den Besuch in der Hansestadt erinnert des Weiteren der Eintrag im Goldenen Buch der Stadt Brilon, in dem der BVB-Chef im Rahmen der Veranstaltung auch zugleich noch unterschrieb.

Quelle: Annika Schröder

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon