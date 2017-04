Brilon-Totallokal: Quer durchs Gelände

brilon-totallokal: Grandioser Fahrspaß in einzigartiger Umgebung: Auf drei Rundenzwischen 6 und 16 Kilometern können Sie sich so richtig austoben. Schnell wird Ihnen auffallen, dass die Landschaft des TrailGround® Brilon ziemlich ungewöhnlich ist. Direkt am Briloner Stadtrand liegt der TailGround® Brilon. Sein besonderes Markenzeichen ist die raue, durch die Auswirkungen des Supersturms Kyrill im Jahr 2007 gezeichnete Strecken-Optik.

Auf perfekt präparierten Runden mit Wellen, Anliegern und kleinen Kickern fahren Sie durch archaische Wälder und genießen die traumhaften Ausblicke über das Sauerland bis ins Paderborner Land. Die Strecken wurden so gestaltet, dass sie sich genauso für weniger versierte Fahrer wie auch für Experten eignen. Als Einsteigerbewältigen Sie die moderaten Anstiege und flüssigen Abfahrten ganzentspannt in Ihrem Tempo; als Trail-Profi setzen Sie auf Geschwindigkeit und jagen eine Bestzeit nach der anderen.www.trailgroundbrilon.de

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Derkere Str. 10a, 59929 Brilon, Tel. 02961-96990

Weitere Infos: www.tourismus-brilon-olsberg.de

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon