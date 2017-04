Brilon-Totallokal: Konzert des Männerchores Brilon 1868

brilon-totallokal: Für Sonntag 23.04. lädt der Briloner Chor zu einem Konzert unter dem Motto „Lebe, liebe, lache – Musik die Grenzen überwindet“ in die Aula des Gymnasiums ein. Unterstützt werden die Männer von Sonja Harlinghausen am Flügel und dem Solisten Markus C. Hiegemann. Außerdem singt und spielt die Band „Cariba“ der Caritas. Die Rollstuhltanzgruppe Olsberg wird den Chor und die Band mit Tänzen begleiten. Der Männerchor und „Cariba“ haben unvergessene Lieder aus aller Welt, Hits von Udo Jürgens und populäre Schlager für das Publikum eingeübt. Für das um 16.00 Uhr beginnende Konzert steht für Schwerhörige eine induktive Höranlage zur Verfügung. Der Männerchor und alle Mitwirkenden freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. Karten können bei den Buchhandlungen Käpt´n Book und Podszun sowie bei der BWT erworben werden.

Die Sänger des Männerchores freuen sich bereits auf das nächste Jahr: Aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums sind bereits jetzt mehrere Veranstaltungen geplant. Neben einer großen Festveranstaltung in der Schützenhalle und einem Gottesdienst wird der größte „Schnadechor der Welt“ vorbereitet.

Quelle: Rolf Günster, Geschäftsführer Männerchor Brilon

