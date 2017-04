Ausschreibung Getränkestände Michaeliskirmes 2017

Brilon-Totallokal: Für die Michaeliskirmes 2017 werden wieder drei Getränkestände ausgeschrieben

brilon-totallokal: Für die Michaeliskirmes 2017 werden wieder drei Getränkestände ausgeschrieben. Die be­kannten Standorte sind am Marktplatz, vor dem Kolpinghaus und am Derker Tor. Konzessionierte Gastwirte und Festwirte können die Angebotsunterlagen bis zum 04.05.2017, 12:30 Uhr kostenlos beim Ordnungsamt der Stadt Brilon, Bahnhofstraße 33 anfordern. Nach den positiven Erfahrungen vom Vorjahr soll wieder an allen Getränkeständen Glasbierausschank möglich sein. Die Angebotseröffnung findet am 04.05.2017 um 14.00 Uhr statt.

Quelle: Stadt Brilon

