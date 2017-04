Informationen über die Band und Hintergründe zur Entstehung des Liedes…

Brilon-Totallokal: Auftritt der Band „Grenzenlos“ am Rathaus von 14.30 Uhr bis ca. 15.45 Uhr

brilon-totallokal: Die Band wird die Präsentation der neuen Waldfee musikalisch begleiten und das neue „Brilon-Lied“ vorstellen. Die Idee eines Brilon-Liedes stammt von dem Schüler Ben Weber aus Brilon. Im Rahmen eines Besuchs der Klasse 4 der Engelbertschule bei Bürgermeister Dr. Bartsch vor zwei Jahren, brachte Ben Weber die Idee zu einem Brilon Lied vor. Herr Bürgermeister hatte ihm versprochen, sich darum zu kümmern und das Ergebnis wird am kommenden Sonntag der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Band: … G r e n z e n l o s …

lautet der Name der 6-köpfigen Köln-Bonner Band, die mit Gitarre, Bass, Akkordeon und Cajon seit mehr als zwei Jahren musikalisch unterwegs ist.

Gespielt werden bekannte englische, deutsche und französische Hits aus Folk und Pop, auch Kölsche Töne gehören zum Programm. So erklingen „Knockin‘ on heaven’s door“, „Joline“, „Ich war noch niemals in New York“, „Let it be“, „Thank you for the music“, „Mighty Quinn“ , “You are the sunshine of my life” und vieles mehr.

Neben Auftritten in Köln und Bonn führte eine Tour in 2016 nach Israel. Dort Musik zu machen war für die Band sehr bewegend und „We shall overcome“ ein ganz besonderes Erlebnis.

Der Spaß an der Musik und am Mitsingen stehen bei den Konzerten im Vordergrund.

Text: Anette Walter, Tourismus Brilon Olsberg GmbH

