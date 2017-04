16. Empfang der Briloner Königspaare im Rathaus Brilon

brilon-totallokal: Am Sonntag trafen sich die amtierenden Königspaare aus dem Stadtschützenverband Brilon, dem insgesamt 19 Schützenbruderschaften angehören, zum jährlichen „Königsempfang“ im Bürgersaal des Briloner Rathauses, um kurz vor Ende ihrer Regentschaft noch einmal in lockerer Runde zusammenzukommen und sich auszutauschen. Brilons Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch führte mit diesem Empfang die bestehende Tradition fort, die sein Vorgänger Franz Schrewe vor 15 Jahren ins Leben gerufen hatte. In diesem Rahmen nutzte er auch die Gelegenheit, sich im Namen der Stadt bei allen amtierenden Königspaaren für ihr Engagement im jeweiligen Schützenverein zu bedanken. Auch Dietmar Brandenburg (St. Laurentius-Schützenbruderschaft Rösenbeck) ergriff als Vorsitzender des Standschützenverbandes das Wort und ließ die Blicke u.a. in die Vergangenheit schweifen, als der Verband im Jahre 1975 gegründet wurde – für die Zukunft wünscht er sich, auch weiterhin gemeinsam die Tradition des Schützenwesens zu pflegen.

Bei einem Blick in die Runde stellte man fest, dass man sich um die Fortführung des Schützenwesens in Brilon und in seinen Dörfern keine Sorgen machen muss: Der Altersdurchschnitt der anwesenden Königspaare war Bartsch zufolge noch nie so jung. Nachdem sich die Königspaare in das Goldene Buch der Stadt Brilon eingetragen hatten, durften sie sich noch über ein besonderes „Schmankerl“ freuen: Die Band „Grenzenlos“ aus Köln/Bonn stimmte quasi als Generalprobe für ihren Auftritt am Nachmittag bei „Brilon blüht auf“ das von ihr selbst komponierte Stück „Brilon, mein Herz an“ und erntete begeisterten Applaus. Damit war das Stelldichein auf die bevorstehende Schützenfestsaison gelungen – bleibt nur noch zu wünschen, dass die Sonne bei den anstehenden Festen genauso hell vom Himmel strahlt wie am Sonntag.

