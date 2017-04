Band „Colour The Sky“

Brilon-Totallokal: Musik, nicht nur für die Ohren

brilon-totallokal: Colour The Sky gründeten sich im Juni 2010, nachdem sie sich mehr oder weniger zufällig samt ihrer Gitarren im Gepäck im Görlitzer Stadtpark über den Weg liefen und einige Stunden musikalischen Happenings hinter sich brachten.

Das junge Trio, bestehend aus Bassisten Katja & den beiden Gitarristen Ivo & Billy, hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre zu einem Teppich aus 3-stimmigem Satzgesang geformten, ausdrucksstarken Stimmen dazu zu verwenden, die größten Meisterwerke der Rockgeschichte in akustischen Interpretationen in die Welt hinaus zu tragen.

Die letzten 6 Jahre bespielten sie Festivals, Stadtfeste und jegliche Art von Privatfeiern, oder auch einfach nur die Straßen und deren Fußgängerzonen und schafften es dabei, überall die Herzen der Menschen in Takt schlagen zu lassen.

Auf ihrem Konzert ist Magie der Musik von Beatles, Simon & Garfunkel, Bob Dylan und Neil Young geradezu greifbar nah und hält die Zuschauer in ihrem Bann.

Zudem finden sie auch Songs jüngerer Künstler, die in den Augen und Ohren der jungen Sympathieträger einen Platz in der „Colour The Sky – Hall of Fame“ verdient habe, in ihrem Repertoire und glänzen neben ihren antiken Gegenstücken.

Mittlerweile drei Touren quer durch Deutschland und die Künstlerregionen rauf und runter, sowie mehrere hundert Konzerte ließen die drei von Hobbymusikern zu routinierten Profis werden. Ihre Liebe zu Musik lässt sie dabei noch immer jedes einzelne Konzert mit jener Leidenschaft behandeln, als wäre es ihr erstes.

Mit ihrer Energie, ihrem Charme und nicht zuletzt ihrem musikalischem Können schaffen es Colour The Sky immer wieder, jedes Publikum für sich zu gewinnen. Ob jung oder alt, ob im Stehen, im Sitzen oder auch nur im Vorbeigehen, dieser Musik möchte man einfach zuhören!

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

