Junges Theater „Patricks Trick“ in Brilon

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 26. April 2017 um 10.00 Uhr präsentiert das Team der BWT-Brilon Kultour eine weitere Aufführung im Rahmen der Reihe „Junges Theater“. Zu Gast auf der Theaterbühne des Briloner Bürgerzentrums ist das „theaterkohlenpott“ aus Herne mit dem Stück „Patricks Trick“.

Patrick ist elf Jahre alt und hätte gerne einen großen, coolen Bruder, mit dem er alles zusammen machen kann. Aber das geht ja nicht, außer seine Eltern würden einen adoptieren. Na gut, auch ein kleiner Bruder wäre toll … Das scheint bald möglich zu sein. Zufällig hat Patrick ein Gespräch seiner Eltern belauscht. Er bekommt einen Bruder! Aber wenn er es richtig verstanden hat, dann wird sein Bruder behindert sein und vielleicht nie sprechen können. Da hat Patrick eine Idee: Er will seinem Bruder das Sprechen beibringen. Doch dafür braucht er gute Ratschläge und Hilfe. Und so sucht er die unterschiedlichsten Menschen auf: zum Beispiel seinen Freund Valentin, einen kroatischen Boxer und einen Professor und erfährt, wie selbstverständlich man lernen kann, wenn man drängende Fragen hat.

Das Theaterstück für Zuschauer ab 10 Jahren wird vom Kultursekretariat NRW Gütersloh gefördert. Eintrittskarten sind für 3,- Euro an der Tageskasse erhältlich, oder bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail kultur@brilon.de

