Video: Brilon blüht auf…

Brilon-Totallokal: Sonnenstrahlen, ein blauer Himmel und angenehme Temperaturen…

brilon-totallokal: Sonnenstrahlen, ein blauer Himmel und angenehme Temperaturen lieferten am Sonntag, den 09. April die perfekten Rahmenbedingungen für Brilons erstes Außenangebot in diesem Jahr. Brilon blüht auf sei „genau der richtige Titel“ für diesen Tag, resümierte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Doch nicht nur das gute Wetter und die Möglichkeit an einem Sonntag einkaufen zu gehen lockten viele Gäste in die Innenstadt. Der Höhepunkt des Tages war sicherlich auch in diesem Jahr wieder die Vorstellung der neuen Briloner Waldfee.

Einige Details über die 14. Briloner Waldfee waren bereits vor ihrer Amtseinführung öffentlich gemacht worden. Dennoch blieben Name und Wohnort der Repräsentantin bis kurz nach 15 Uhr am Sonntagnachmittag ein gut gehütetes Geheimnis. Erst dann verkündete Dr. Christof Bartsch am Rathaus, auf wen die Wahl gefallen ist. Im Jahr, in dem Brilon Waldhauptstadt Deutschlands ist, repräsentiert die 22-jährige Lina-Madlen Voß aus Altenbüren ihre Heimatstadt. Zwar absolviert sie zur Zeit eine Ausbildung in Düsseldorf, ist aber stolz darauf, aus dem Sauerland und insbesondere aus Brilon zu kommen. Wenn sie erzähle, wo sie aufgewachsen sei, würden zwar viele Leute Willingen oder Winterberg kennen, der Ort Brilon sei vielen jedoch unbekannt. Daher ist die Motivation umso größer, dazu beizutragen, dass Brilon bekannter wird. Dazu dürfte ihr das Jahr als Waldfee viele Gelegenheiten bieten. Lina-Madlen Voß spricht drei Fremdsprachen, verbrachte ein Jahr als Au-Pair in Spanien, spielt Tennis und Squash und liebt das Reisen. Ein Hobby, das gut mit dem „Job“ als Waldfee vereinbar ist, in diesem Jahr werden sie die internationalen Hansetage nach Kampen in den Niederlanden führen. Hinzu kommen weitere Termine auch über Brilons Grenzen hinaus. Mit der Vorstellung von Lina-Madlen Voß ist eine Premiere verbunden, denn erstmals kommt die Symbolfigur der Stadt Brilon aus dem Ortsteil Altenbüren.

Auf Begeisterung bei den Zuschauern und Zuhörern, die sich zahlreich auf Brilons Marktplatz versammelt hatten, stieß auch das neue Brilon Lied. „Brilon mein Herz“ lautet der Titel des Stücks, das die Band Grenzenlos im Rahmen der Frühlingsveranstaltung erstmalig präsentierte. „Mein Herz, meine Heimat bist du“ heißt es darin, verwiesen wird auch auf Brilons Traditionen wie die Schnade. Dass Brilon nun überhaupt ein eigenes Lied vorweisen kann, ist gewissermaßen dem Schüler Ben Weber zu verdanken. Im Rahmen eines Besuchs des Briloner Bürgermeisters in Bens damaliger Schule, brachte er die Idee zu einem Lied hervor, woraufhin Dr. Bartsch versprach, sich darum zu kümmern.

Neben diesen beiden besonderen Auftritten, lohnte sich der Gang in die Innenstadt auch aufgrund weiterer Attraktionen. Ein besonderer Blickfang war der Auftritt von „EdWood“, verkörpert von Oliver Kessler, der als überdimensionaler Baum alle Blicke auf sich zog. Für die kleinen Gäste stand des Weiteren ein Karussell bereit und auch das Museum Haus Hövener öffnete seine Türen für alle Interessierten. Natürlich war auch für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt. Die Organisation und Durchführung der Veranstaltung „Brilon blüht auf“ obliegt jährlich „Prima Brilon“, denen Dr. Christof Bartsch ein herzliches Danke für die gute Umsetzung aussprach.

Quelle: Annika Schröder / Video: Ulrich Trommer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon