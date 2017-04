Sachbeschädigung an Schulgebäude in Altenbüren

Brilon-Totallokal: Stadt Brilon lobt Belohnung aus

brilon-totallokal: In der Zeit von Freitag, 31.03.2017, 18.00 Uhr, bis Montag, 03.04.2017, 6.00 Uhr, ist es am Schulgebäude in Altenbüren zu einer Sachbeschädigung gekommen. Das Gebäude, in dem ehemals die Grundschule untergebracht war, ist derzeit an den Hochsauerlandkreis als Träger der Roman-Herzog-Schule vermietet. Durch ein augenscheinlich mit Handtuchpapier gelegtes Feuer und das Zünden von Böllern ist ein Fenster stark beschädigt worden. Rahmen und Fensterbank sind teilweise verbrannt, die Scheibe ist geborsten.

Der Schaden für das Fenster und die Fensterbank beträgt rd. 2.500,00 €. Die Polizei Brilon hat den Schaden aufgenommen. Für Hinweise, die zur Ermittlung des/r bislang unbekannten Täter führen, lobt die Stadt Brilon eine Be-lohnung in Höhe von 250,00 € aus. Hinweise, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden, richten Sie bitte an das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt Brilon, Herrn Balkenhol (Telefon 02961 / 794 180), oder die Polizei Brilon (Telefon 02961 / 90 200).

Quelle: Stadt Brilon

