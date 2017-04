Trickdiebe stehlen Portmonee / Vandalen unterwegs / Mann droht mit Schlagstock

Blaulicht-Nachrichten: Trickdiebe stehlen Portmonee

Brilon: der Bahnhofstraße wurde ein 22-jähriger Briloner am Sonntag um 16.00 Uhr Opfer von Trickdieben. Zwei ältere Leute verwickelten den jungen Mann und seine Freundin in ein Gespräch einer der beiden älteren Menschen stand dabei hinter dem Briloner. Kurz nach dem Gespräch bemerkte das Opfer, dass sein Portmonee nicht mehr vor Ort war. Bei den älteren Menschen handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Beide werden auf 50 bis 60 Jahre geschätzt und sprachen deutsch. Die Frau hatte kurze rote Haare gehabt. Sie trug ein T-Shirt mit Blazer, eine helle Jeans und hatte eine schwarze Handtasche. Der Mann hatte graue Haare und einen Dreitagebart. Er trug ein helles Oberteil und eine blaue Jeanshose. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Quelle: Polizei HSK

Blaulicht-Nachrichten: Vandalen unterwegs

Olsberg: In der Nacht zum Montag wurden in der Olsberger Innenstadt etliche Sachbeschädigungen begangen. Die Spur der Täter zog sich von der Carlsauestraße an der Konzerthalle und dem Ruhrufer bis nach Bigge. An der Konzerthalle wurden unter anderem Hakenkreuze aufgesprüht. Die neu angeschaffte „Telefonzelle als offenes Bücherregal“ an der Konzerthalle wurde ebenfalls besprüht. Alle Bücher wurden herausgenommen und in die Ruhr geworfen. Ein Gast aus dem Parkhotel sah gegen 02.15 Uhr etwa fünf dunkel gekleidete Personen. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Eine Infotafel des Generationenparks ist ebenfalls mit Farbe besprüht worden. An einem Supermarkt wurden Blumen herausgerissen. Im Bereich Ruhrufer/ Stadionstraße wurde ein Autokennzeichen entwendet und Umleitungsschilder umgestoßen. Auf die Türen der Grundschule Bigge wurde ein „ACAB“ aufgesprüht. An der Carlsauestraße an der Zufahrt zu einem Blumenmarkt wurde die gesamte Hinweistafel herausgerissen, ebenso wie die komplette Bepflanzung. Diese Hinweistafel war bereits in der Nacht zum Samstag mit einem Hakenkreuz besprüht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Blaulicht-Nachrichten: Mann droht mit Schlagstock

Olsberg: Am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr wurden zwei junge Männer von einer bislang unbekannten Person auf einem Discounter-Parkplatz am „Ruhrufer“ mit einem Schlagstock bedroht. Die beiden 18- und 15-jährigen Jungs hielten sich im hinteren Bereich des Parkplatzes auf. Hier stand ein dunkler BMW. Aus der Richtung des Autos kam ein unbekannter Mann auf die beiden Männer zu. Er hielt drohend einen Teleskopschlagstock in der Hand, fuhr diesen mit einem Schlag aus und forderte das Duo auf den Parkplatz zu verlassen. Nachdem sie den Platz verlassen hatten fuhr der Mann mit dem BMW in Richtung Stadionstraße davon. In dem Auto saß noch eine weitere Person. An dem dunklen BMW war ein Kennzeichen aus dem HSK angebracht. Der unbekannte junge Mann hatte ein südländisches Aussehen, war etwa 19 – 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und trug einen dunklen Bart an Wangen und Kinn. Er trug ein weißes Hemd. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

