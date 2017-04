Vereinsjugend startet durch

Brilon-Totallokal: Nachwuchs des Musikvereins Hoppecke legt Probetag ein

brilon-totallokal: Hoppecke. Viel Spaß hatte das Jugendblasorchester des Musikvereins Hoppecke. Die 16 Jungmusiker im Alter von 10-18 Jahren trafen sich erstmalig zu einem gemeinsamen Probetag im Proberaum. Bei Gemeinschaftsproben und Registerproben unter der Leitung von vereinsinternen Ausbildern und Musikern lernten die Jugendlichen am 26. März viel über das Zusammenspiel und die Abstimmung der einzelnen Instrumentengruppen untereinander. Bei einer Mittagspause stärkten sich alle mit Pizza und der Spaß stand neben dem Lernen an erster Stelle. Besonders schön war, dass auch sechs Nachwuchsmusiker aus der Bläserklasse der ortsansässigen Grundschule am Probetag gemeinsam mit den anderen musizieren, proben und dabei Orchesteratmosphäre schnuppern konnten. Nach fast vier Stunden gemeinsamer Musik waren sich alle einig: Solch einen Probetag für die Jugend sollte man auch weiterhin durchführen.

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Hoppecke zeigten die Jugendlichen bei ihren Vortragsstücken dann ihr ganzes Können. Sie präsentierten hier unter der Leitung von Linda Willecke die Stücke „My Heart will go on“, „Pirates of the Carribean“ sowie die „Amboss Polka“.

Auch der nächste Auftritt steht bereits vor der Tür, denn das Jugendblasorcher musiziert am Nachmittag des 21. Mai 2017 beim Jubiläum der Katholischen Frauengemeinschaft Hoppecke in der Schützenhalle. Hier sind alle eingeladen, den Klängen des Nachwuchses bei Kaffee und Kuchen erneut zu lauschen.

Bei Interesse an einer Ausbildung beim Musikverein Hoppecke nehmen Sie bitte jederzeit Kontakt mit dem Vorstand des Vereins auf (www.musikverein-hoppecke.de).

Quelle: Michaela Voss, Musikverein Hoppecke

