Schlaganfallrisiken – was kann ich tun?

Brilon-Totallokal: Vortrag im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon mit anschließender Fragerunde

brilon-totallokal: Der Schlaganfall ist nach dem Herzinfarkt und Krebs die dritthäufigste Todesursache in Deutschland und steht weltweit sogar an zweiter Stelle. Das Risiko für einen Schlaganfall steigt mit zunehmenden Alter an. Doch auch junge Menschen können von einem Schlaganfall betroffen sein. Als Folge eines Schlaganfalls können bleibende Schäden auftreten, die mitunter zu einer dauerhaften Pflegebedürftigkeit führen.

Die gute Nachricht: Viele der Risikofaktoren sind beeinflussbar und eine schnelle Reaktion im Notfall kann über den Schweregrad der Krankheitsfolgen entscheiden. Daher gibt Dr. med. Marc Garbrecht, Chefarzt für Kardiologie am Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon in seinem Vortrag einen praxisorientierten Überblick, in welchem die Früherkennung und Prävention in den Fokus gestellt wird. „Ich möchte den Zuhörern die wichtigsten Informationen mit konkreten Tipps an die Hand geben, welche sie in ihrem Alltag auch umsetzen können“, betont Dr. Garbrecht. Denn die richtige Vorsorge und schnelles Handeln in einer Notsituation können bei dieser Krankheit Leben retten.

Zudem wird der Vortrag von den Pflegetrainerinnen Claudia Brüggemann und Stefanie Kleine mit der Vorstellung des Projektes „Familiale Pflege“ ergänzt.

Wann: – am 26. April 2017 um 18:00 Uhr

Wo: – im großen Konferenzsaal (4.Stock, barrierefrei) des Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon

Eintritt: – kostenfrei

Sitzplatzreservierungen können telefonisch bis zum 25. April 2017 unter 02961-7800 vorgenommen werden.

Kontakt und weitere Informationen:

Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH

Am Schönschede 1, 59929 Brilon

www.krankenhaus-brilon.de

Quelle: Ann-Kathrin Eimer, Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon