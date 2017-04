VHS-Kurs in Brilon

Brilon-Totallokal: Erstellen eines Fotobuchs

brilon-totallokal: Ein Fotobuch vom Urlaub oder der Familienfeier ist die ideale Form, um unvergessliche Eindrücke wirkungsvoll und ansprechend zu präsentieren, also ein wunderbares Geschenk und eine schöne Erinnerung. Mittels kostenloser Software werden einfache Möglichkeiten der Bildbearbeitung und -verbesserung behandelt und gezeigt, wie Bilder arrangiert und mit Texten versehen werden. Vorhandene Bilddateien können mitgebracht, sofort bearbeitet werden und so zum eigenen Fotobuch zusammengestellt werden. Auch der eigene Laptop kann mitgebracht und genutzt werden. Ab Donnerstag, 27.04.2017 beginnt die Arbeit am eigenen Fotobuch an drei Abenden von 18.30 Uhr bis 20.45 Uhr.

Infos und Anmeldung VHS Brilon, 02961/6416, brilon@vhs-bmo.de oder unter www.vhs-bmo.de

Quelle: Michael Morgenroth, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

