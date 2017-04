Golf – die schönste Nebensache der Welt mit neuen Partnern

Brilon-Totallokal: Im Frühling drängt alles nach draußen, in die Natur

brilon-totallokal: Unser schönes Sauerland ist zu einem beliebten Urlaubsziel geworden. Wander- und Bikerfreunde, sowie Golfer zieht es vermehrt in das Land der 1000 Berge.

Ein Grund für die Hoteliers im Umfeld von Brilon eine Partnerschaft mit dem Golfclub Brilon einzugehen. Sie bieten ihren Gästen zu besonderen Konditionen an, ihrem Lieblingssport auf dem 9-Loch Turnierplatz nachzugehen. Für Kinder und Nichtgolfer ist der 6 – Loch Family Course ideal um einzusteigen und Golfluft zu schnuppern.

Das war vor allem das Stichwort für das Familotel Sonnenpark in Willingen. Der Geschäftsführer, Herr Vollbracht stieg gern in das Angebot ein, um Eltern, die gern mit oder auch ohne Kinder Stunden dort verbringen möchten, die Vergünstigungen, die diese Partnerschaft bietet, zu ermöglichen.

Auch im Hotel am Kurpark Brilon, in direkter Nachbarschaft, das derzeit noch intensiv renoviert wird, werden Natur, Landschaft und Erholung groß geschrieben. Fast mit dem Blick auf den Platz, mit dem Kurpark im Rücken und dem Ausblick auf Berge und Wälder wird das Angebot als Partner des GC zu spielen verlockend sein.

Schon jetzt weist die Homepage mit verschiedenen Packages auf die Vorteile für Gäste, die Golf spielen wollen hin.

Herr Bayer, der Hoteldirektor, äußerte im Gespräch mit Dieter Gronau, Direktor Marketing des GC, seine Freude über die Zusammenarbeit.

Er lädt alle Interessierte zum Tag der offenen Tür am 7. Mai in der VIP Lounge ein und freut sich auf viele Gäste, die das frisch renovierte Hotel am Kurpark besichtigen werden.

Quelle: Friederike Driller

