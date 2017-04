Aktionstag für Kinder und Jugendliche zur Landtagswahl in NRW

Brilon-Totallokal: In unterschiedlichen Workshops wurde auf kind- und jugendgerechte Weise die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen „unter die Lupe“ genommen.

brilon-totallokal: Unter dem Slogan #WIR #MACHMIT #SAGWAS trafen sich am 10. und 11. April Kinder und Jugendliche aus Marsberg, Brilon, Meschede und Arnsberg in der Offenen Tür Meschede, um an ihren Wünschen, Träumen und Ideen, wie sie sich ihr Land NRW vorstellen zu arbeiten. Vorbereitet wurden die Aktionstage vom Regionalteam der katholischen Jugendfreizeitstätten im Hochsauerlandkreis.

Im Workshop „Kinderrechte“ konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über bestehende und wünschenswerte Rechte Gedanken machen. Dazu wurde eine „Wünsche Sonne“ gestaltet und viele Fragen vorbereitet, die dann im Interview mit Passanten in der Mescheder Innenstadt gestellt und beantwortet wurden. Erschreckend war für einige Kinder, dass auch viele der interviewten Erwachsenen wenig über Kinderrechte wussten.

Der Workshop „Kannst‘e machen, dann ist es halt Kacke“ beschäftigte sich mit der Unzufriedenheit von Jugendlichen, wie z. B. mit den schlechten Busverbindungen oder Einkaufsmöglichkeiten in ihrer Stadt. An verschiedenen Beispielen konnten sich die Jugendlichen dann überlegen, was sie selbst tun können, um ihre Situation vor Ort zu verbessern.

Im dritten Workshop „Ein starkes Stück NRW“ konnten Kinder und Jugendliche ihr Stück NRW selbst gestalten. NRW – in Form eines großen Holzpuzzles wurde mit allen angemalten und beklebten Puzzleteilen wieder zu einem großen bunten Ganzen zusammengefügt. So zeigte sich, dass sich Kinder und Jugendliche ein vielfältiges Freizeitangebot und Natur, in Form von Wald, Wiese und Seen in ihrem Umfeld wünschen.

Begleitet wurden beide Aktionstage durch eine Kinderreportergruppe, die alle Aktionen mit Kamera, Fotoapparat und Aufnahmegerät begleitet haben.

Am zweiten Tag waren die heimischen Landesabgeordneten und die Kandidaten der unterschiedlichen Fraktionen eingeladen, sich die Ergebnisse der Workshops anzusehen und Anregungen für die kommende Landtagswahl mitzunehmen. Gekommen waren Dagmar Hanses (Die Grünen), Gerd Stüttgen (fraktionslos), Margit Hieronymus (SPD), Matthias Kerkhoff (CDU), und Peter Newiger (SPD).

Die Politiker konnten sich von den eindrucksvollen Ergebnissen der Workshops überzeugen, bei verschiedenen Spielen mit und gegen die Kinder und Jugendlichen in deren Lebenswirklichkeit eintauchen, als auch persönliche Wünsche und Anregungen der Teilnehmer in Briefform mit nehmen.

Alle Beteiligten, die Kinder und Jugendlichen, die Politiker als auch die Organisatoren waren mit den Aktionstagen sehr zufrieden. Zum Abschluss wurde gemeinsam gegrillt.

Fotos: Regionalteam HSK / Quelle: Heike Gärtner, Alfred-Delp-Haus Brilon

