Bildhauerworkshop mit Johannes Dröge an der Hiebammen Hütte

brilon-totallokal: Pfingsten 2017: Am 02. bis 05. Juni veranstaltet der Kunstverein Brilon e.V. wieder seinen Bildhauerworkshop für Anfänger und Fortgeschrittene. Johannes Dröge befähigt, mit Unterstützung von Elisabeth Mette, die Teilnehmer aus einem Stein oder einem Stück Holz eine Skulptur, eine Stehle oder ein Relief entstehen zu lassen, die auch den neuen „Künstler“ selbst in Erstaunen versetzt. Die Teilnehmer erhalten Anregungen zur plastischen Gestaltung. Von der Ideenfindung bis zur fertigen Skulptur werden sie individuell unterstützt und gefördert.

Es werden die Techniken der Bildhauerei in Holz und Stein und der Umgang mit Werkzeugen und deren fachgerechte Handhabung vermittelt. Material und Werkzeug werden gestellt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!

Johannes Dröge, 1931 in Sundern geboren, ist einer der bekanntesten Künstler des Sauerlandes mit zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. Seit vielen Jahren gibt er sein Können als Dozent verschiedener Sommerakademien weiter. Er leitet den Workshop in Brilon seit 2008.

Veranstaltungsort: Hiebammen Hütte am Rothaarsteig.

Termin: 02. bis 05. Juni 2016, Freitag 6:00 bis 20:00 Uhr, Samstag/Sonntag 10:00Uhr bis 18:00 Uhr, Montag 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Kursgebühr: 200 € (Mitglieder des Kunstvereins 180 €)

Anmeldungen und weitere Informationen: www.kunstverein-brilon.de oder bei Reinhard Rohlmann: 0179 9438451 / Email: bhw@kunstverein-brilon.de

