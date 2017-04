Let’s Dance in Brilon

Brilon-Totallokal: Neustart für Tanzbegeisterte

brilon-totallokal: Die Tanzsportgemeinschaft Brilon (TSG) bietet wieder einen Einsteiger-Kurs für Standard und lateinamerikanische Tänze sowie Disco Boogie an.

Wer etwas für seine Gesundheit tun will, ist im Einsteiger-Kurs richtig aufgehoben. Beim Tanzen können viele positive Aspekte miteinander verbunden werden. Körperliche und seelische Anspannungen können dabei gelöst werden. Herz- und Kreislaufsystem kommen in Schwung und die Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit werden nachhaltig gestärkt.

Wer Interesse hat, kann nach Ostern durch unsere professionellen Tanzlehrer angeleitet werden.

Ab dem 28. April um 21:00 -22:00 Uhr startet die TSG Brilon mit einer neuen Paartanz-Einsteigergruppe. Jeden Freitag zur genannten Zeit sind auch Einzelpersonen willkommen. Diese können sich am ersten Abend zu Paaren zusammenfinden. Trainingsort ist im „Hotel am Kurpark“, Hellehohlweg 40 in Brilon.

In diesem Kurs werden vier Tänze trainiert: Langsamer Walzer, Rumba, Quick Step und Disco-Boogie. Danach kommen in fortgeschrittenen Kursen noch viele weitere, unter anderem die lateinamerikanischen Tänze ChaChaCha und Samba ebenso beliebte Standardtänze wie Tango und Wiener Walzer.

Wer sich für den Kurs entscheidet, kann sicher sein, dass er sich in kompetenten Händen befindet, denn das Trainerpaar Fred Hendrikx und Norma Medina Hendrikx hat zahlreiche Erfolge bei Tanzmeisterschaften vorzuweisen. Noch wichtiger als die Tanzsporterfolge: Fred und Norma sind sympathisch und einfühlsam und sorgen dafür, dass jede Tänzerin und jeder Tänzer Freude am Tanzen hat.

Der Einsteiger-Kurs geht über drei Monate und kostet monatlich 15 Euro pro Teilnehmer. Für Schüler und Azubis wird die Teilnahme zu einem ermäßigten Preis von 10 Euro im Monat angeboten. Zum Schnuppertraining ist keine Anmeldung erforderlich.

Fragen beantworten gerne Norbert Gärtner 02961-3242 und Peter Knoll 02961 50077. Einfach zum ersten Tanztraining kommen genügt. Weitere Informationen unter www.tsg-brilon.de.

Quelle: Emanuele Strick, Pressereferentin TSG Brilon

