Neuer Zumba-Fitness-Kurs bei der VHS Brilon

brilon-totallokal: Die VHS Brilon startet nach den Osterferien einen neuen Zumba-Fitness-Kurs für Erwachsene ab 16 Jahren. Hierbei steht der Spaß an der Bewegung zu verschiedenen lateinamerikanischen Rhythmen im Vordergrund, ganz nebenbei werden auch das Herz-Kreislauf-System trainiert und jede Menge Kalorien verbrannt. Der Kurs beginnt am 29. April und findet immer samstags von 10.30 bis 11.30 Uhr in der Turnhalle der Heinrich-Lübke-Schule statt.

Informationen und Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

