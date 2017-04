Spurwechsel für Studienaussteiger

Brilon-Totallokal: Mit dem Mappencheck die Bewerbungsunterlagen optimieren

brilon-totallokal: Der Druck, der auf Studienaussteigern lastet, ist oft immens. Zu den Orientierungsproblemen kommen oft auch Realisierungsschwierigkeiten: Wie verdeutliche ich meine Kompetenzen und Fähigkeiten in der Bewerbungsmappe? Wie gehe ich mit meinen biographischen Brüchen und Versatzstücken in Bewerbungssituationen um? Mit einer ausführlichen Mappensichtung und dem Ziel der Optimierung der Bewerbungsunter-lagen, wollen die Koordinatoren des Netzwerks „Spurwechsel“ Studienabbrechern, die eine betriebliche Ausbildung anstreben, kompetente und nachhaltige Hilfestellung geben.

„Die Bewerbung für einen neuen beruflichen Weg verlangt auch die konstruktive Auseinandersetzung mit dem abgebrochenen Studium, um den neu eingeschlagenen Weg im Anschreiben und auch im Vorstellungsgespräch überzeugend darzustellen“, so Konstantina Roussi (Ausbildungsberatung, Handwerkskammer Südwestfalen), Sebastian Rocholl (Azubi-Finder, Industrie- und Handelskammer Hellweg-Sauerland) und Ulli Haselhoff (Berufs- und Studienberatung, Agentur für Arbeit Meschede-Soest). Zur besseren Planung ist eine schriftliche Anmeldung unter Beifügung eines Bewerbungssatzes für einen konkreten Ausbildungsberuf (Anschreiben, Tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse, Bescheinigungen in PDF-Form) bis zum 21. April an Meschede.Spurwechsel-HSK@arbeitsagentur.de erwünscht.

Das Einzelcoaching findet am Dienstag, 25. April von 15.00-18.00 Uhr in den Räumen des Berufsinformationszentrums (BiZ) der Agentur für Arbeit Meschede, Brückenstraße 10 statt.

Weitere Informationen unter www.spurwechsel-hsk.net.

BU: v.l.: Ulrich Haselhoff, Berufs- und Studienberater der Agentur für Arbeit Meschede, Konstantina Roussi, Ausbildungsberatung, Handwerkskammer Südwestfalen und Sebastian Rocholl, Azubi-Finder, Industrie- und Handelskammer Hellweg-Sauerland.

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede-Soest

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon